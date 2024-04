Maratona Milano 2024, attesi oltre 8000 partecipanti. Cambia la location di partenza e arrivo

Domenica 7 marzo, dalle ore 8.30 del mattino, andrà in scena la Maratona di Milano 2024. Si preannuncia un’edizione (la numero 22 della storia) da record nel capoluogo lombardo, con una novità importante e numeri in grande crescita rispetto agli anni scorsi. In attesa della chiusura delle iscrizioni, sono attesi già almeno 8000 partecipanti per la 42,195 km meneghina.

Il secondo primato è legato invece al numero dei runner stranieri impegnati nella Maratona più veloce e green d’Italia. Ad oggi, sugli 8 mila podisti registrati, circa il 40% proviene infatti dall’estero. I Paesi più rappresentati sono nell’ordine Francia, Regno Unito, Belgio, Irlanda e Germania. Nel 2023 vinse l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi con il tempo di 2h07’14”, mentre al femminile si impose la keniana Sharon Cherop in 2h26’12”.

Dopo tanti anni in corso Venezia, è stata scelta una nuova location che ospiterà la partenza e l’arrivo della competizione: Piazza Duomo. Per il resto è stato confermato il percorso ad anello, introdotto a partire dal 2015 per garantire velocità e scorrevolezza. I record da battere sono i seguenti: 2h03’54” tra gli uomini e 2h19’34” tra le donne, entrambi siglati nel 2021.