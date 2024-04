Lotta, Preolimpico Europeo Baku 2024: assegnati i 12 pass nella femminile. Tutte le qualificate, Italia a secco

Va in archivio a Baku, in Azerbaigian, anche la seconda giornata del torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, ancora avara di soddisfazioni per l’Italia: assegnati 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso della femminile, ma le azzurre vengono eliminate tutte al primo ostacolo.

PASS OLIMPICI LOTTA FEMMINILE

-50 kg

UCRAINA (Oksana Livach)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Nadezhda Sokolova)

-53 kg

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Natalia Malysheva)

ROMANIA (Andreea Beatrice Ana)

-57 kg

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Iryna Kurachkina)

GERMANIA (Sandra Paruszewski)

-62 kg

BULGARIA (Bilyana Zhivkova Dudova)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Alina Kasabieva)

-68 kg

POLONIA (Wiktoria Choluj)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Khanum Velieva)

-76 kg

UNGHERIA (Bernadett Nagy)

TURCHIA (Yasemin Adar)