Equitazione: Michael Duffy vince nel Global Champions Tour di Miami Beach. Lorenzo De Luca 10°

La tappa statunitense di Miami Beach della Global Champions League di ieri, vinta dai Rome Gladiators, e del Global Champions Tour, appena conclusasi, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel concorso individuale equestre di salto ostacoli.

Ad arrivare davanti a tutti è stato – per la prima volta in carriera – l’irlandese Michael Duffy (peraltro facente parte ieri degli stessi Rome Gladiators, ndr) che al jump off, in regime di percorso netto nel primo round, si è imposto in sella a Claptonn Mouche con il crono di 43.60, anche in questo caso senza errori, precedendo l’austriaco Max Kuhner, secondo (montante EIC Cooley Jump the Q) con il tempo di 41.59 ma con 4 penalità, e il francese Julien Anquetin, terzo (in sella a Blood Diamond du Pont) avendo fatto segnare un crono di 42.14 anche lui con 4 penalità.

Pensando ai colori italiani invece, da registrare ci sono il 10° posto di Lorenzo De Luca (Cappuccino 194), che non è riuscito a superare il primo round a causa di una penalità legata al tempo complessivo di percorrenza del percorso (80.79 + 2 penalità), e il 30esimo posto del debuttante Giacomo Casadei (Corradiena van’t Klein Asdonkz – 78.39 + 16 penalità).

Dopo due prove, la classifica generale del Global Champions Tour 2024 vede quindi in testa lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar a quota 62 punti. Prossimo appuntamento con il prestigioso circuito di salto ostacoli previsto nel fine settimana dell’11-14 aprile a Città del Messico.