Eurolega, la Virtus Bologna cade anche con il Baskonia: sarà play in con l’Efes

La Virtus Bologna cade anche nell’ultima giornata della regular season di Eurolega. In un vero e proprio spareggio per una miglior posizione nel play in, la squadra di Luca Banchi cade per 91-95 contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz alla Segafredo Arena. Settima sconfitta in fila per le V Nere, propiziata dai 34 punti di un irreale Markus Howard, non bastano i 18 di Lundberg e i 15 di Belinelli. Per il roster di Banchi ora un match improbo con l’Efes per accedere al play in.

Nei primi minuti la Virtus cerca di coinvolgere tutti i suoi effettivi, andando sul 6-2 con la schiacciata di Dunston, ma il Baskonia rimane lì mettendosi in avanti con i quattro punti di Marinkovic. Altro sprint delle V Nere al settimo minuti con quattro punti in fila di Belinelli (17-12), ma c’è la risposta di Howard prima della tripla a fil di sirena di Belinelli che firma il 22-21.

Si combatte strenuamente in avvio di secondo parziale, con le triple di Hackett e Lundberg a sparigliare le carte per il 34-30. Gli spagnoli si appoggiano a Marinkovic e Howard, che con una tripla mette su il 38 pari, ma poi la squadra di Banchi mette sotto chiave il proprio canestro: parziale di 13-0 con Polonara e Lundberg protagonisti, la Virtus scappa via fino al +13, prima di un gioco da tre punti di Moneke che chiude il primo tempo sul 53-44.

Al rientro in campo Bologna tende un po’ a pasticciare in attacco, permettendo un paio di transizioni facili al Baskonia che torna sotto con un break di 10-4 al 23′. Bologna prova ad appoggiarsi sull’esperienza di Shengelia e Belinelli, arriva un controbreak di 7-0 che regala il nuovo +10 alle V Nere sul 64-54. Sale in cattedra Miller-McIntyre, mentre Bologna inizia a giocare solo per Belinelli: altro parziale Baskonia di 3-19 che sembra far affondare la Virtus, che trova però un po’ di vita con le triple di Dobric e Lundberg, è 74-75 al 30′.

Bologna fa fatica a trovare il canestro per tre minuti, ma riesce a tenere botta grazie alla difesa con Pajola e Abass, prima che l’ex Polonara non sblocchi la situazione con una tripla. Per la squadra di Ivanovic sale sempre più in cattedra Howard che spinge i suoi sul +7 sull’83-90, ma la Virtus compie la rimonta con la tripla di Abass e quattro punti di Jordan Mickey a 90” dal termine. Il Baskonia va dall’altra parte, Miller-McIntyre sbaglia ma arriva la smanacciata di Costello che con un lay-up al volo permette ai suoi il 90-92 a 32” dal termine. Bologna disegna un ottimo schema liberando Mickey che subisce fallo, ma fa 1/2; dall’altra parte Costello è glaciale, propiziando poi la palla persa di Belinelli dall’altra parte che chiude la sfida.