LIVE Berrettini-Carballes Baena, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: finale per il titolo e per continuare la risalita

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 250 di Marrekech che vedrà opposto Matteo Berrettini allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sulla terra rossa marocchina andrà in scena il quarto confronto diretto tra i due, con l’azzurro avanti per 2-1 dopo i successi maturati a sul veloce di San Pietroburgo 2019 e Napoli 2022. Unica sorprendente affermazione dell’iberico giunta nel 2022 in quel di Firenze.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali il kazako Shevchenko, in tre set lo spagnolo Munar per giungere ai quarti di finale. Piegato Sonego in un avvincente derby, il laziale ha poi rimontato un set di svantaggio all’ostico argentino Navone. Dopo l’impressionante e sfortunata sequenza di infortuni che ha caratterizzato le sue ultime due stagioni Matteo vuole ritrovare il tennis che lo fece irrompere in top ten a suon di grandissimi risultati andando a caccia del suo ottavo titolo in carriera.

Dal canto suo Carballes Baena, trentunenne di Tenerife, arriva all’ultimo atto del torneo marocchino in seguito ad una settimana in cui ha destato ottime impressioni. Dopo aver usufruito del ritiro di Gigante al primo turno, l’iberico ha poi sconfitto il britannico Evans, l’americano Moreno de Alboran ed il russo Kotov. Terraiolo puro, vanta due titoli in carriera ed è il campione uscente dell’ATP di Marrakech. Nella passata stagione superò in finale il francese Muller.

La finale dell'ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena inizierà alle 16.00. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV.