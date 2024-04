Doccia fredda per Lorenzo Musetti: subito fuori contro Borges nell’ATP di Estoril

Lorenzo Musetti si blocca subito nell’ATP 250 di Estoril in Portogallo. Il carrarino viene sconfitto con il punteggio di 7-6(4) 6-3 al debutto in un 1 ora e 35 minuti di partita. Dopo i buoni segnali di Miami con le vittorie contro Shelton e Safiullin, un passo indietro in questo torneo, con il rimpianto dei due set point non sfruttati nel primo set.

La partenza di Musetti è buona: appare più sciolto e più libero rispetto a Borges, riuscendo subito ad andare avanti di un break con uno splendido dritto a sventaglio con il quale è riuscito a prendere in mano lo scambio, dopo che il portoghese non era riuscito a spingere. Subito dopo l’idolo di casa riesce a reagire, cominciando a prendere l’iniziativa più spesso e chiudendo nell’angolo del rovescio il carrarino: il break è così recuperato.

Da qui in avanti si prosegue sul filo dell’equilibrio: il match è sempre più intenso e combattuto in tutti gli scambi e diventa sempre più intricato per Musetti. Comunque il giocatore toscano riesce ad arrivare a due set point nel dodicesimo gioco, ma Borges riesce ad annullare entrambe le occasioni tenendo sulla difensiva l’avversario. Tiebreak che è deciso da un mini-break sul 3-2 ottenuto dal portoghese spingendo con il dritto e con un gran passante in scivolata in back di rovescio da lontano: così Borges si aggiudica il primo set 7-6(4).

Sulla spinta del set vinto, Borges si scioglie e comincia a giocare un tennis sempre più aggressivo e brillante, fatto anche di smorzate, tocchi e discese a rete: il lusitano conquista i primi dodici punti e scappa in un attimo sul 3-0, con diversi errori commessi da un Musetti sempre più falloso e nervoso. Il primo momento di difficoltà per il numero 62 al mondo arriva nel settimo gioco: un doppio fallo di Borges e un bel rovescio incrociato portano il toscano alla palla break, ma il portoghese ritrova la prima e allunga sul 5-2. Il giocatore di Maia gestisce con saggezza e pazienza anche l’ultimo game, chiudendo sul 6-3.

Musetti paga un inizio di secondo set pessimo, nel quale non è riuscito a fare un punto dei primi dodici. La resa sulla seconda di servizio è stata scarsa: 9 su 18 contro il 15 su 23 di Borges, che è salito molto nel secondo parziale alla battuta.