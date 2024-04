LIVE Milan-Roma, Europa League 2024 in DIRETTA: il derby garantisce già un posto all’Italia in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan-Roma, Europa League 2024 calcio in DIRETTA, scontro tra De Rossi e Pioli.

Milan e Roma si sfidano nei quarti di finale dell’Europa League. Questo incontro segna la prima delle due partite decisive tra le squadre guidate da Stefano Pioli e Daniele De Rossi, con l’obiettivo di avanzare alle semifinali del torneo.

L’incontro arriva dopo un fine settimana trionfale per entrambe le squadre. Il Milan ha continuato la sua striscia vincente, ottenendo il settimo successo consecutivo in tutte le competizioni con una vittoria per 3-0 contro il Lecce, mentre la Roma ha conquistato una vittoria cruciale nel derby contro la Lazio, grazie a un gol decisivo di Mancini.

Il Milan, dopo essere stato eliminato dalla Champions League, ha superato Rennes e Slavia Praga per arrivare a questo punto. La Roma, dopo aver terminato al secondo posto nel suo girone, ha eliminato Feyenoord e Brighton, preparandosi così per la sfida contro i rossoneri.

Probabile formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Milan-Roma, Europa League 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21.00.