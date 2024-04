LIVE Italia-Giappone, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: sfida da vincere per la promozione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, match valido per la seconda giornata della Division I dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2024. Dopo l’esordio vincente con la Romania gli azzurri vanno a caccia del bis a Bolzano.

E’ stato un esordio positivo quello dell’Italia di coach Pelino che ha iniziato la propria scalata verso la promozione in Top Division regolando 6-1 la Romania. A segno sono andati Salinitri con una doppietta, Catenacci per il raddoppio, Frank, Marchetti e Kostner per chiudere una gara senza troppe storie che gli azzurri sono riusciti ad incanalare fin da subito su binari favorevoli in quel della Sparkasse Arena di Bolzano.

Il Blue Team cercherà ora la seconda vittoria con il Giappone, che all’esordio ha invece ceduto 3-1 all’Ungheria. Nel gruppo A di Division I, che comprende anche Corea del Sud e Slovenia, ci sono due posti in palio per la promozione in Top Division, il gotha dell’hockey mondiale in cui l’Italia avrà l’opportunità di giocarsi l’accesso fino all’ultimo davanti al proprio pubblico.

