Curling, l’Italia torna a vincere ai Mondiali di doppio misto: Constantini e De Zanna stendono la Francia

L’Italia ha sconfitto la Francia per 10-6 e ha così conquistato la seconda vittoria ai Mondiali di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno fatto la differenza nel secondo end, dove hanno marcato ben cinque punti, e poi hanno strappato la mano per due volte consecutive nei parziali immediatamente successivi.

Dopo il successo ottenuto ieri contro la Spagna e la battuta d’arresto contro la Svizzera, la coppia tricolore ha ripreso la propria marcia e occupa attualmente il terzo posto in classifica generale (due vittorie e una sconfitta, alla pari di Germania e Giappone). Al comando del gruppo A figurano le imbattute Estonia e Svizzera (3-0).

Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata staccherà direttamente il pass per le semifinali, seconda e terza disputeranno un qualification game che determinerà le ultime ammesse alla lotta per le medaglie. Si tornerà sul ghiaccio lunedì 22 aprile per le sfide a Giappone e Turchia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Kseniya Shevchuk e Wilfrid Coulot hanno messo pressione agli azzurri in avvio della partita, incassando tre punti nel primo end. L’Italia ribalta prontamente la situazione con una fantastica mano da cinque punti e poi strappa il martello per due volte consecutive ai transalpini: un punto nel terzo e uno nel quarto parziale per issarsi sul 7-3. La Francia adotta il vantaggio del power-play, che permette di spostare le stone fisse, e riesce a siglare tre punti per accorciare le distanze (7-6). La caratura tecnica dell’Italia è superiore: due punti nel sesto end, altra mano rubata e 10-6 prima dell’ultima frazione. La vittoria arriva meritatamente pochi istanti dopo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Estonia vs Spagna 10-2

Danimarca vs Spagna 3-8

Germania vs Svizzera 3-9

Turchia vs Norvegia 5-6

Italia vs Francia 10-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Estonia 3 vittorie (3 partite giocate)

1. Svizzera 3 (3)

3. Germania 2 (3)

3. Italia 2 (3)

3. Giappone 2 (3)

6. Turchia 1 (3)

6. Danimarca 1 (3)

6. Norvegia 1 (3)

9. Spagna 0 (3)

9. Francia 0 (3)