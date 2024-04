Giro di Romandia 2024: la pioggia scombina i piani dei big a cronometro, vince McNulty. Nuovo leader Ayuso

Potrebbe essere una delle tappe decisive del Giro di Romandia 2024, la terza, una cronometro individuale con partenza ed arrivo ad Oron, di 15,5 chilometri, che ha scombinato i piani di molti a causa del maltempo, con la pioggia che è iniziata a scendere proprio nella fase finale. Ad approfittarne è stato Brandon McNulty, che ha trovato il quarto successo stagionale.

Lo statunitense della UAE Emirates, tra i primi a partire e dunque con strada asciutta, è riuscito a completare la sua prova contro il tempo con il parziale di 20’06″65, alla media di 46.244 km/h. Battuti il connazionale Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), staccato di 12”, e l’austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates) a 14”. Solito dominio per la UAE, che piazza al quarto posto Juan Ayuso, nuovo leader della classifica generale ed ovviamente ancor più favorito per il successo finale.

I più vicini allo spagnolo sono Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) ed Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), rispettivamente nono ed ottavo oggi, e lontani otto e dieci secondi dalla vetta. In corsa per il successo resta anche l’iberico Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Crollato, dopo il trionfo di ieri, l’ormai ex leader Thibau Nys (Lidl-Trek), staccato anche l’azzurro Andrea Vendrame.