Giro di Romandia 2024: Maikel Zijlaard vince a sorpresa il prologo

Si apre con la sorprendente vittoria di Maikel Zijlaard il Giro di Romandia 2024. L’olandese della Tudor Pro Cycling Team si è imposto nel prologo di poco più di due chilometri a Payerne con il tempo di 2”55. Si tratta della prima vittoria in corriera per il 24enne, che ovviamente indosserà la maglia di leader.

Seconda posizione per l’australiano Cameron Scott (Bahrain – Victorious), staccato di un solo secondo dal vincitore. Sul podio odierno ci sale anche un ritrovato Julian Alaphilippe con un ritardo di due secondi. Il francese della Soudal Quick-Step non era ancora riuscito in questa stagione a concludere tra i primi tre.

Quarto posto per il transalpino Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), che ha preceduto il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) e l’olandese Tim Van Dijke (Team Visma | Lease a Bike). Settimo il belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) davanti al tedesco Niklas Arndt (Bahrain – Victorious). Completano la Top-10 lo spagnolo Alex Aranburu (Movistar Team) e lo svizzero Antoine Aebi (Swiss Cycling).

Tra i big della classifica generale il migliore è stato Enric Mas (Movistar Team) che ha concluso al quindicesimo posto a cinque secondi dal vincitore. Appena dietro di un secondo anche lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ed il francese Lenny Martinez (Groupama). Deludono alcuni dei grandi favoriti come il francese Remi Cavagna e soprattutto il britannico Ethan Hayter, che ha concluso addirittura a quindici secondi dopo l’errore all’ultima curva.

Un prologo deludente per i colori azzurri, visto che il migliore tra gli italiani è stato Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), che ha concluso in quarantesima posizione. Staccato di otto secondi Damiano Caruso, mentre Mattia Cattaneo è solo ottantasettesimo a 12 secondi dal vincitore.