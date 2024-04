LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso adatto a spunti nel finale. Aggiornamenti dalle 14:30!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Irun a Kanbo, per un totale di 160 km sconfinando in Francia. Frazione dove, dopo aver superato il primo e unico GPM di giornata, quello di Saint-Ignace (2,6 km al 5,9% di pendenza media, con punte anche all’8%), il focus si sposterà negli ultimi 20 km quando, a fare la differenza, potrebbero essere gli spunti veloci di corridori come Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) o Alex Aranburu (Movistar).

E gli uomini di classifica? Attenzione a Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, perché non è detto che si “limitino” a controllare. Potrebbero anche stuzzicarsi per vedere chi dei tre è più in forma, dopo la cronometro di ieri che ha sorriso allo sloveno.

