Giro dei Paesi Baschi 2024: Romain Gregoire beffa tutti al photofinish, Skjelmose resta leader

Tappa rocambolesca al Giro dei Paesi Baschi: la quinta, con arrivo ad Amorebieta-Etxano, ha visto un gruppo che ha proceduto a ritmi clamorosi per poi veder decidere il tutto per pochi centimetri. A vincere il francese Romain Gregoire: per il 21enne della Groupama – FDJ primo successo in una corsa World Tour. Resta in Maglia Gialla Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Prima ora di gara veramente percorsa a velocità folli: media superiore ai 50 chilometri orari, nessuno è riuscito ad evadere dal gruppo. Sul primo GPM di giornata, quello di Urkiola, hanno provato l’assalto in due: il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) e lo statunitense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike). Per loro circa un minuto di margine, poi il plotone ha chiuso il gap subito dopo la discesa.

Successivamente altro cambio di scenario, ci hanno provato in otto: Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jose Manuel Diaz (Burgos – BH), Harrison Wood (Cofidis), Johannes Staune-Mittet (Team Visma | Lease a Bike), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Martijn Tusveld (Team dsm-firmenich PostNL), Enekoitz Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Jimmy Janssens (Alpecin – Deceuninck). Il gruppo principale però è andato a chiudere proprio in vetta alla prima scalata di Muniketagaina.

Scatti e controscatti, è andato via l’ennesimo drappello di giornata composto da Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Mark Donovan (Q36.5). La Lidl-Trek però non ha lasciato spazio ed ha tenuto il gap limitato fino all’ultima ascesa di Muniketagaina. Ancora diversi ribaltamenti di fronte, attacchi da tutti i lati, ma alla fine nessuno è riuscito a fare la differenza con il leader Skjelmose che si è messo in proprio a chiudere i vari tentativi.

A 6 chilometri dal traguardo l’allungo solitario di Brandon McNulty (UAE Emirates), lo statunitense però non è riuscito a guadagnare troppi secondi e dunque il tutto si è deciso nella volata di gruppo. A provare ad anticiparla lo spagnolo Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), raggiunto a 100 metri dall’arrivo: sprint ristretto che ha visto prevalere il francese Romain Gregoire al photofinish davanti a Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) e Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe). Nono il migliore degli italiani, Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team).