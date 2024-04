Parigi-Roubaix femminile 2024: tanta incertezze sul pavé dell’Inferno del Nord, le italiane ci provano

È una classica nata da poco, che lascia diversa incertezza già tra gli uomini, ancor di più nel settore femminile. Va in scena sabato la quarta edizione della Parigi-Roubaix per il gentil sesso: pronostico quasi impossibile da fare, come abbiamo visto anche negli anni passati, con diversi scenari possibili (anche a seconda delle condizioni meteo).

PERCORSO

148,5 chilometri con partenza da Denain ed arrivo nel tradizionale velodromo di Roubaix. Sono diciassette i settori di pavé da percorrere, con 29,2 chilometri in totale sulle pietre. Manca la Foresta di Arenberg, ma c’è spazio per settori durissimi come Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre, che faranno sicuramente la differenza.

TUTTI I SETTORI DI PAVÉ

Settore 17 – km 66 – Hornaing > Wandignies-Hamage 3700 m

Settore 16 – km 73,5 – Warlaing > Brillon 2400 m

Settore 15 – km 76,9 – Tilloy-lez-Marchiennes > Sars-et-Rosières 2400 m

Settore 14 – km 83,3 – Beuvry-la-Forêt > Orchies 1400 m

Settore 13 – km 88,3 – Orchies 1700 m

Settore 12 – km 94,4 – Auchy-lez-Orchies > Bersée 2700 m

Settore 11 – km 99,9 – Mons-en-Pévèle 3000 m

Settore 10 – km 105,9 – Mérignies > Avelin 700 m

Settore 9 – km 109,3 – Pont-Thibaut > Ennevelin 1400 m

Settore 8 – km 114,7 – Templeuve – L’Épinette 200 m

Settore 8 – km 115,2 – Templeuve – Moulin-de-Vertain 500 m

Settore 7 – km 121,6 – Cysoing > Bourghelles 1300 m

Settore 6 – km 124,1 – Bourghelles > Wannehain 1100 m

Settore 5 – km 128,6 – Camphin-en-Pévèle 1800 m

Settore 4 – km 131,3 – Carrefour de l’Arbre 2100 m

Settore 3 – km 133,6 – Gruson 1100 m

Settore 2 – km 140,3 – Willems > Hem 1400 m

Settore 1 – km 147,2 – Roubaix (Espace Charles Crupelandt) 300 m

FAVORITE

La donna più attesa è la campionessa del mondo Lotte Kopecky che non ha convinto a pieno domenica al Fiandre. La belga vuole prendersi il primo successo all’Inferno del Nord, ma dovrà stare attenta a diverse insidie. Lanciano la sfida Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) e la campionessa uscente a sorpresa Alison Jackson (EF Education-Cannondale).

ITALIANE

Le azzurre ci provano anche senza Elisa Longo Borghini. Per la Lidl-Trek ecco Elisa Balsamo, apparsa pimpante nelle ultime uscite così come una super Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco). Da seguire anche Chiara Consonni (UAE ADQ). L’anno scorso sfruttò al meglio l’occasione Katia Ragusa (Human Powered Health) che chiuse seconda: ci riproverà?