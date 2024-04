LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta e stagione compromessa per Vingegaard? A terra anche Evenepoel e Roglic, vince Meintjes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Skjelmose è il nuovo leader della generale. Si attende poi di conoscere il resto della graduatoria.

Si attende ora la nuova e inevitabilmente modificata classifica generale, dopo una tappa che, per quanto successo resterà, inevitabilmente, nella storia del Giro dei Paesi Baschi 2024 e forse anche nella storia di questa stagione ciclistica assoluta viste le numerose e purtroppo gravi cadute che hanno coinvolto Roglic, Evenepoel e soprattutto Vingegaard, quest’ultimo portato in ospedale in barella per un terribile impatto a terra. La frazione, che è stata a lungo neutralizzata, ha fatto invece registrare l’affermazione del sudafricano Louis Meintjes.

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

1 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 0:00

2 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ 0:00

3 VACEK Karel Burgos – BH 0:00

4 RETEGI Mikel Equipo Kern Pharma 0:00

5 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 0:00

6 LÓPEZ Joseba Caja Rural – Seguros RGA 0:00

18.06 Louis Meintjes si impone sul traguardo di Legutio. Alle sue spalle arrivano Thompson e Vacek.

18.03 Ultimo chilometro per il sudafricano della Intermarché-Wanty.

18.01 Louis Meintjes al momento ha 40″ di vantaggio su Thompson e Vacek.

17.59 Sono 5 i km all’arrivo.

17.57 La ripresa della corsa è stata consentita anche dal grande sforzo di alcune ambulanze terze, presenti sul territorio, che si sono affiancate alla carovana.

17.53 Meintjes passa per primo sulla Marulanda: ora per il sudafricano, che rafforza il suo primato nella “classifica degli scalatori”, c’è una discesa in cui lanciarsi per provare ad arrivare tutto solo al traguardo.

17.52 Karel Vacek e Louis Meintjes se ne vanno, mentre Thompson non riesce a tenere il ritmo.

17.50 Si entra negli ultimi 10 km di corsa.

17.48 Intanto c’è lo scatto di Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) e Karel Vacek (Burgos – BH).

17.45 C’è un’atmosfera surreale in corsa. I 6 fuggitivi vanno veramente al minimo.

17.40 Jonas Vingegaard, arriva un primo bollettino medico: il corridore danese è cosciente. Ora dovrà effettuare tutti gli esami medici a seguito della bruttissima caduta che lo ha visto coinvolto.

17.38 Mancano 15 km all’arrivo.

17.33 Intanto anche Remco Evenepoel è stato portato in ospedale per controlli medici. Sotto controllo la clavicola del belga.

Abandon of @EvenepoelRemco. Following his #Itzulia2024 crash, he is now traveling to the hospital for examinations. We’ll keep you posted. Photo: @GettySport pic.twitter.com/H4bJjTdtr2 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 4, 2024

17.32 La corsa è ripresa, ma in un clima molto difficile. Anche i 6 fuggitivi non appaiono propriamente convinti di quello che è stato deciso.

17.27 Contrordine! La corsa riparte con i 6 fuggitivi che in teoria potranno giocarsi la vittoria di tappa e il gruppo che arriverà compatto in maniera successiva.

17.27 La giuria e l’organizzazione in questo momento sono molto confuse sul da farsi.

17.25 La corsa ripartirà, rimanendo neutralizzata, solo per arrivare formalmente al traguardo.

17.23 I 6 fuggitivi, dopo un consulto congiunto, fra corridori, direttori sportivi e giuria di gara, non ripartiranno per giocarsi la vittoria di tappa.

17.20 C’è un po’ di incertezza ora: non si capisce cosa si voglia fare, perché la formula proposta dalla giuria di gara sembra non essere gradita al gruppo.

17.16 Nella maxi-caduta è stato coinvolto anche Jay Vine (UAE Emirates): il corridore è stato portato in ospedale. Al momento è cosciente, ma è in una struttura medica per accertamenti.

#Itzulia2024 Unfortunately @JayVine3 was involved in a bad crash. He was taken by ambulance to hospital. Updates to follow later. #WeAreUAE pic.twitter.com/0ROq7xf4AW — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 4, 2024

17.12 LA DECISIONE DELLA GIURIA: la corsa riparte. I 6 fuggitivi, che sono a 10 km dall’arrivo, si potranno comunque giocare la vittoria di tappa, mentre il gruppo arriverà al traguardo rimanendo dietro le macchine dell’organizzazione.

17.09 Le ambulanze, fra cui anche quella che ha caricato Jonas Vingegaard, sono ripartite.

17.07 Primoz Roglic è salito in ammiraglia: si è ufficialmente ritirato dal Giro dei Paesi Baschi 2024. Per fortuna, al netto di qualche contusione, sta bene.

17.03 I 6 fuggitivi sono stati portati ora, dall’organizzazione ai 10 km dal traguardo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Se la corsa dovesse ripartire, il restart prevedrebbe solo l’ultimo tratto della frazione.

17.02 Intorno al punto della maxi-caduta, una discesa a 35 km dall’arrivo, ci sono tre autoambulanze ferme.

17.00 L’organizzazione sta cercando di capire come provare a far ripartire la tappa, anche se al momento, mancando le autoambulanze, tutte occupate a lavorare nella maxicaduta che ha visto coinvolti Vingegaard, Roglic, Evenepoel e un’altra decina di corridori, non ci sono le condizioni di sicurezza per proseguire.

16.56 Al momento quelli che erano i fuggitivi sono ripartiti, sempre dietro i mezzi dell’organizzazione, per cercare di capire cosa disputare di quello che rimane della tappa. Il gruppo rimane fermo.

16.52 In questo momento è stato tutto nuovamente neutralizzato. Dopo il soccorso a Vingegaard si cerca anche di fare ordine, per capire effettivamente quanti corridori abbiano ancora bisogno di soccorso medico e quanti invece si siano ritirati salendo sulle rispettive ammiraglie.

16.50 Qui il video della terribile caduta avvenuta nel corso della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024

́ ́ con muchos implicados en la @ehitzulia Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

16.48 Intanto arriva l’immagine di Jonas Vingegaard: il danese è sulla barella, immobilizzato. Viene caricato ora sull’autoambulanza.

16.47 La corsa riparte dietro le moto dell’organizzazione: ora in gruppo c’è tanta tensione.

16.46 Al momento sembra che la corsa possa riprendere.

LA CORSA E’ STATA FERMATA! Tutte le autoambulanze sono dispiegate e coinvolte nell’incidente che ha riguardato Evenepoel, Roglic e Vingegaard. In questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza per proseguire.

16.40 Sono momenti concitati. I soccorsi sono arrivati: Vingegaard si è fatto molto male, nel frattempo stesi a terra, fra erba e fossato vi sono altri corridori in attesa di soccorsi.

16.38 Al momento la corsa va avanti, ci sono altri corridori coinvolti nella caduta, mentre il resto della carovana è a 30 km dall’arrivo.

16.35 In un tratto in discesa a 35 km dall’arrivo sono caduti Evenepoel, Roglic e Vingegaard: sono tutti e tre messi male. Ritiro sicuro per Vingegaard che viene addirittura caricato sull’autoambulanza.

16.32 Violenta caduta in gruppo! Coinvolti Roglic e Vingegaard.

16.28 Meno di 40 km all’arrivo!

16.25 Reuben Thompson si prende i punti al GPM facendo uno sgarbo a Louis Meintjes, impegnato nella classifica scalatori del Giro dei Paesi Baschi. Il sudafricano non l’ha presa benissimo.

16.22 Dopo lo scollinamento, discesa da non sottovalutare per poi puntare Untzilla.

16.19 Manca un po’ più di un km allo scollinamento.

16.16 Il gruppo nel suo “tira e molla” ora si sistema a 3:10 dalla fuga.

16.14 I fuggitivi si preparano alla salita di Olaeta (3,2 km al 5,7 % di pendenza media).

16.10 Mancano esattamente 50 km all’arrivo!

16.06 I 6 corridori in fuga sono: Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Karel Vacek (Burgos – BH).

16.03 Ora il gruppo dietro si è ricompattato. Questo “rallentamento” ha riportato i fuggitivi a riguadagnare vantaggio. Ora sono con 4:00 di vantaggio.

16.00 Mancano meno di 10 km al traguardo volante di Legutio.

15.57 Dalla testa della corsa al secondo troncone del gruppo ci sono all’incirca 3:20.

15.54 Accelerazione incredibile della corsa: siamo a 60 km dall’arrivo!

15.51 Situazione attuale: i 6 fuggitivi sono in testa alla corsa con 3:06 minuti sul primo troncone del gruppo e 3:44 sul secondo troncone del gruppo.

15.49 C’è anche Evenepoel nel primo troncone del gruppo.

15.46 Attenzione! Il gruppo si è spezzato in due a causa dei “ventagli” dati dal forte vento: BORA – hansgrohe e Bahrain Victorious protagoniste. Roglic e Vingegaard, in particolare il danese, pedalano davanti.

15.43 Sono 70 i km al traguardo! Il gruppo è a 4:00.

15.39 Il gruppo ha accorciato sensibilmente: ora si trova a 4:50.

15.36 Meno di 30 km al traguardo volante di Legutio.

15.33 La media di corsa ora è un po’ aumentata: si va a 41.300 km/h.

15.29 Per i fuggitivi è finita la discesa, ora tutta pianura per un lunghissimo tratto. Il gruppo intanto si è riportato sotto i 6 minuti.

15.25 I 6 corridori in fuga sono: Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Karel Vacek (Burgos – BH).

15.21 Il gruppo dovrà comunque stare attento perché 6 minuti sono davvero tanti.

15.18 Ora i fuggitivi intraprendono la lunga discesa e poi pianura verso Legutio.

15.15 Sono 90 i km all’arrivo!

15.11 Louis Meintjes, essendo staccato di 2:22 in classifica generale, veste virtualmente la maglia di leader del Giro dei Paesi Baschi 2024.

15.07 Il prossimo target della corsa sarà il traguardo volante di Legutio: che ora dista 45 km.

15.04 Il gruppo viene tirato dalla BORA – hansgrohe e dalla Bahrain Victorious.

15.01 I fuggitivi ora stanno completando un tratto di discesa. Poi vi sarà una breve pianura e successivamente un’altra risalita, poi ancora discesa. E’ un disegno davvero molto mosso.

14.58 Media di gara attuale: 38.900 km/h.

14.55 Meteo che si attesta intorno ai 19°C. Un po’ coperto, ma la temperatura è in aumento rispetto agli scorsi giorni.

14.52 Si prosegue in corsa.

14.49 Il gruppo lascia fare. Ora il distacco cresce fino a 6:00.

14.46 Si prosegue in corsa.

14.43 Sono 110 i km all’arrivo!

14.40 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 5:30.

14.36 I 6 corridori in fuga sono: Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Karel Vacek (Burgos – BH).

14.33 Sono 6 i corridori in fuga in questa frazione.

14.30 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e ben ritrovati con il Giro dei Paesi Baschi. Entriamo in corsa con il racconto LIVE della quarta tappa.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Etxarri Aranatz a Legutio, per un totale di 157,5 km, ancora in questo caso molto mossi. Tutte le attenzioni saranno rivolte sul finale, in particolare sulla salita di Untzilla (GPM di terza categoria di 2,3 all’ 8,4% di pendenza media) e su quella del Leintz Gatzaga (GPM di terza categoria di 3 km al 8,7% di pendenza media); asperità che faranno da scenario agli ultimi km della tappa in cui il gruppo potrebbe ampiamente frazionarsi.

Dopo la caduta di ieri, ancora più attenzioni saranno rivolte sullo sloveno Primoz Roglic, per capire come sta il leader della generale, senza dimenticare ovviamente Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, il cui via è programmato alle 13.31. Non perdetevi neanche un minuto della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 con la nostra Diretta LIVE, i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 14.30, vi aspettiamo!