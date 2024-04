F1, assolo di Verstappen nel GP di Cina 2024, Norris impedisce la doppietta Red Bull. Ferrari anonima

Max Verstappen ha vinto come da pronostico il Gran Premio di Cina 2024, quinto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo successo sulla pista di Shanghai per l’olandese della Red Bull, che centra il quarto sigillo dell’anno portandosi così a quota 58 affermazioni complessive in carriera e confermando una superiorità impressionante sul resto della concorrenza al volante della RB20.

Una gara dominata da cima a fondo per il tre volte iridato, tuttavia il Drink Team non ha potuto festeggiare la quarta doppietta del campionato. Lando Norris si è infatti inserito in piazza d’onore sulla McLaren grazie ad una prestazione fantastica e anche ad un pizzico di fortuna (con il timing della Safety Car provocata dal ritiro di Bottas), resistendo comunque nel finale al tentativo di rimonta del messicano Sergio Perez con un passo notevole e conquistando il suo 15° podio, sempre in attesa del primo trionfo.

Checo non è andato oltre la terza posizione, riuscendo comunque a sbarazzarsi nell’ultimo stint dopo la seconda Safety Car della Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco della Rossa ha effettuato una buona rimonta, allungando il primo stint con gomme medie per poi sfruttare alla perfezione la Safety Car ritrovandosi addirittura in zona podio prima di subire il sorpasso di Perez.

Quinta piazza opaca per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, bravo comunque a limitare i danni in un weekend abbastanza difficile. Completano la zona punti nell’ordine George Russell con la Mercedes, Fernando Alonso (penalizzato dalla strategia, poteva ambire alla top 5) con l’Aston Martin, Oscar Piastri con la McLaren (danneggiata nella seconda parte del GP), Lewis Hamilton in rimonta con la Mercedes e Nico Hulkenberg con la Haas.

CLASSIFICA GP CINA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+13.773 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.160 2

4 Charles LECLERC Ferrari+23.623 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+33.983 1

6 George RUSSELL Mercedes+38.724 2

7 Fernando ALONSO Aston Martin+43.414 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+56.198 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+57.986 2

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+60.476 2

11 Esteban OCON Alpine+62.812 2

12 Alexander ALBON Williams+65.506 2

13 Pierre GASLY Alpine+69.223 3

14 Guanyu ZHOU Kick Sauber+71.689 3

15 Lance STROLL Aston Martin+82.786 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+87.533 2

17 Logan SARGEANT Williams+95.110 2

18 Daniel RICCIARDO RB– 2

19 Yuki TSUNODA RB– 2

20 Valtteri BOTTAS Kick Sauber– 1