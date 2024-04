LIVE Cobolli-Shelbayh, ATP Marrakech in DIRETTA: esordio del romano contro il giordano, wild card del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del primo turno dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) tra Flavio Cobolli e Abedallah Shelbayh, wild card di questo torneo. Il tennis romano farà il proprio esordio sulla terra rossa sudafricana e sarà interessante verificarne la resa, dopo le buone cose fatte vedere nei primi mesi dell’anno sulle superfici più rapide.

Sulla terra le qualità di Cobolli dovrebbero esprimere meglio, avendo più tempo nel colpire la palla e far valere le proprie traiettorie arrotate. Flavio ha fatto vedere poi, nel corso di questa primissima parte del 2024, grandi miglioramenti con il servizio che potrebbero tornare utili nel corso di questa sfida. Lo stesso discorso vale per l’esecuzione del dritto.

Il giordano non andrà, comunque, sottovalutato in quanto ha fatto vedere buone qualità nell’ultimo periodo e servirà una versione del giocatore italiano molto focalizzata per prevalere e non correre eccessivi rischi. Da questo punto di vista l’approccio al match sarà fondamentale per stabilire i rapporti di forza in campo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match del primo turno dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) tra Flavio Cobolli e Abedallah Shelbayh: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00 italiane. Buon divertimento!