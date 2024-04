Carlos Alcaraz salta Montecarlo! Cos’è successo allo spagnolo: un italiano lo sostituisce in tabellone. E Sinner…

Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista spagnolo era atteso all’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ma il numero 3 del mondo non si presenterà sulla terra rossa del Principato per disputare il proprio incontro di secondo turno. Il 20enne ha infatti comunicato di avere dei problemi al braccio destro, che già negli ultimi giorni gli avevano impedito di forzare con il diritto durante gli allenamenti.

La sua dichiarazione rilasciata attraverso i canali social: “Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di recuperare da un infortunio al braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo l’ora di scendere in campo, si vediamo l’anno prossimo“. Il fuoriclasse iberico spera di poter recuperare rapidamente e di poter essere protagonista nei prossimi due Masters 1000 sul mattone tritato, ovvero Madrid e Roma, eventi che avvicineranno a grandi passi al Roland Garros, secondo Slam della stagione.

Carlos Alcaraz era reduce dal trionfo al Masters 1000 di Indian Wells e dall’eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami sul cemento, dove Jannik Sinner aveva alzato al cielo il trofeo superando il rivale nella classifica mondiale. Il forfait dello spagnolo aumenta le possibilità del tennista altoatesino di confermarsi numero 2 al termine dell’evento in Costa Azzurra.

Jannik Sinner è infatti terzo nella classifica virtuale (8.360 punti) alle spalle di Carlos Alcaraz (8.655), per restargli davanti nella giornata di lunedì 15 aprile dovrà raggiungere almeno le semifinali nel Principato, issandosi a quota 8.750 punti. Poi l’azzurro avrà ben poco da difendere fino alla conclusione del Roland Garros e potrà attaccare anche il numero 1 occupato dal serbo Novak Djokovic. Grazie all’assenza di Alcaraz, Lorenzo Sonego entra direttamente in tabellone al secondo turno e affronterà Auger-Aliassime, ieri giustiziere di Luca Nardi.