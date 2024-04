Atletica, Coleman batte Kerley in Diamond League: i 100 non decollano, solo un uomo sotto i 10” nel 2024

Christian Coleman ha vinto i 100 metri a Xiamen (Cina), sede della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il velocista statunitense, alla sua prima uscita stagionale all’aperto, non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, storicamente il suo punto di forza e che invece oggi si è rivelato problematico. Il fresco Campione del Mondo dei 60 metri in sala ha poi regalato una bella progressione, anche se nel finale non è parso così brillante.

Il 28enne, Campione del Mondo nel 2019, ha vinto con il tempo di 10.13 (0,6 m/s di vento contrario) dopo aver superato di forza il connazionale Fred Kerley. Il Campione del Mondo 2022, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle del nostro Marcell Jacobs, è scattato bene ma poi non ha avuto grande smalto sul lanciato e ha chiuso in seconda piazza con il tempo di 10.17 (in stagione si era espresso in 10.03). Terza piazza per il quotato giamaicano Ackeem Blake (10.20) davanti al connazionale Rohan Watson (10.27).

La miglior prestazione mondiale stagionale resta nelle mani del nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe, per il momento unico a scendere sotto il muro dei dieci secondi nel 2024 (9.99 lo scorso 30 marzo a Gainesville). Lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo di 100 e 200 metri, si è fermato a 10.01. Per il momento nessuno ha ancora corso forte, ma siamo soltanto al 20 aprile e mancano tre mesi abbondanti alle Olimpiadi di Parigi 2024.