Atletica, Armand Duplantis firma l’ottavo record del mondo. E c’era ancora margine sull’asticella…

Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta. Il fuoriclasse svedese era l’uomo più atteso della vigilia a Xiamen (Cina), dove è andata in scena la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, e non ha deluso le aspettative. Il Campione Olimpico e del Mondo ha valicato l’asticella posta a 6.24 metri al primo tentativo avuto a disposizione, dopo che in precedenza aveva superato con disinvoltura 5.62, 5.82, 6.00 (vincendo la gara).

Armand Duplantis ha ritoccato di un centimetro il suo precedente primato, siglato lo scorso 17 settembre in occasione delle finali di Diamond League a Eugene. Si tratta addirittura dell’ottavo miglioramento da parte del fenomeno scandinavo: dopo i primi quattro affondi indoor (6.17 e 6.18 nel 2020, 6.19 e 6.20 nel 2022), aveva alzato a 6.21 ai Mondiali 2022 e poi lo scorso anno un 6.22 in sala e il già citato 6.23.

Il 24enne, che ha alzato al cielo gli ultimi tre diamantoni, ha fatto il proprio debutto stagionale all’aperto in maniera fragorosa. Durante l’inverno aveva conquistato la medaglia d’oro iridata con 6.05 a Glasgow. Il fenomeno scandinavo è chiaramente il grande favorito in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà di bissare l’apoteosi di Tokyo 2020.

Una volta fatta festa, lo svedese ha chiaramente chiuso la gara. Nel prossimo futuro proverà a migliorarsi ulteriormente, il salto odierno è stato ampissimo e, secondo le ricostruzioni tecnologiche, c’erano cinque centimetri di margine tra il suo busto e l’asticella. Secondo posto per lo statunitense Sam Kendricks (5.82 alla seconda, poi tre nulli a 6.00), terzo il cinese Bokai Buang (5.72 alla seconda) davanti allo statunitense Austin Miller e al connazionale Tao Zhong (5.62 alla prima per entrambi).