Liegi-Bastogne-Liegi 2024 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Sfida di lusso tra Pogacar e van der Poel

Quarta Classica Monumento della stagione, si chiude la primavera dedicata alle corse di un giorno con la Doyenne: appuntamento oggi con la Liegi-Bastogne-Liegi. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa edizione numero 110 con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

254.5 km e 4266 metri di dislivello con partenza ed arrivo in quel di Liegi. Saranno ben 11 le cotes da affrontare: la prima sarà la Cote de Bonnereue dopo poco più di 70 chilometri (2,5 km al 12,3%). Successivamente ci saranno dei sali e scendi e un falsopiano per arrivare a Bastogne e dopo 120 chilometri dalla partenza i corridori affronteranno la Cote de Saint-Roch (1 km all’11,2%). La corsa entrerà definitivamente nel vivo da Vilsalm in poi: in rapidissima successione i protagonisti si confronteranno con la Cote de Mont-Le Soie (1,7 km al 7,9%), la Cote de Wanne (3,6 km al 5,1%), la Cote de Stockeu (1 km al 12,5%) e la Cote de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%). La selezione fra i migliori sarà già notevole e, dopo 15 km, ci sarà il Col du Rosier (4,4 km al 5,9%) che introdurrà i corridori nel gran finale. Quattro sono le salite che porteranno fino a 13,5 km dal traguardo finale di Liegi: la Cote de Desnié (1,6 km all’8,1%), la Cote de la Redoute (1,6 km al 9,4%), la Cote des Forges (1,3 km al 7,8%) e la Cote de la Roche-aux-Faucons (1,3 km all’11%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Grande attesa per lo scontro di lusso tra Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Lo sloveno della UAE Emirates è nettamente favorito, con un paio di gradini di vantaggio su tutti i rivali. A sfidarlo però il campione del mondo in carica dell’Alpecin-Deceuninck che va a caccia di un altro capolavoro su un percorso non adattissimo. Dopo di loro gran distacco, con altri corridori che proveranno ad inserirsi come il vincitore dell’Amstel Gold Race Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), il trionfatore della Freccia Vallone Stephen Williams, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Maxim Van Gils (Lotto Dstny). In casa Italia speranze affidate a Davide Formolo (Movistar) ed Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024

Domenica 21 aprile

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo: 16.40-17.10

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: RaiSport dalle 11.55, Rai 2 dalle 15.00. Eurosport 1 dalle 12.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery +, SkyGo, DAZN e NowTV.

Diretta Live testuale: OA Sport