Liegi-Bastogne-Liegi 2024: il borsino dei favoriti. Pogacar contro tutti, poche speranze per gli italiani

Ci avviciniamo sempre di più alla Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima della Classiche del Nord del mese di aprile: alla Doyenne spetta anche l’onore di chiudere il Trittico delle Ardenne. La classica più antica in assoluto giunge alla 110a edizione e presenterà, come suo solito, un percorso molto duro e selettivo per tutti.

Il favorito assoluto per addetti ai lavori e bookmakers si chiama Tadej Pogacar. Lo sloveno ha cambiato radicalmente la programmazione rispetto all’anno scorso: non ha corso le altre classiche per preservarsi e preparare al meglio il Giro d’Italia e il Tour de France. Uno degli obiettivi è proprio questa Liegi, già vinta dal fenomeno di Klanec nel 2021. Si tratta di chiudere un cerchio dopo la caduta che lo mise fuori gioco lo scorso anno e spalancò le porte alla vittoria di Evenepoel.

Evenepoel che non ci sarà quest’anno per la grave caduta al Giro dei Paesi Baschi, di conseguenza il rivale di Pogacar potrebbe essere Mathieu van der Poel. Non è scontato però che l’olandese riesca a tenere un dislivello così elevato, visto ciò che è successo la scorsa settimana all’Amstel Gold Race. Di conseguenza due nomi interessanti sono proprio i vincitori di Amstel e Freccia Vallone: Tom Pidcock e Stephen Williams. Occhio anche a Mattias Skjelmose, nono nel 2023. Difficile sarà lottare per la vittoria per gli italiani: proveranno a fare del loro meglio Andrea Bagioli, Filippo Zana e Davide Formolo.

BORSINO DEI FAVORITI LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024

***** Tadej Pogacar

*** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

** Stephen Williams, Mattias Skjelmose, Santiago Buitrago, Maxim Van Gils

* Kevin Vauquelin, Marc Hirschi, Ben Healy, Tiesj Benoot, Alexey Lutsenko, Dylan Teuns, Richard Carapaz