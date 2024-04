La stampa estera celebra Sinner: “Il vento italiano soffia troppo forte”

In tutto il mondo è sempre più Sinner-Mania. Il fuoriclasse italiano ha stregato ancora una volta la stampa estera dopo la grande vittoria al Masters 1000 di Miami, dove ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-1 diventando in questo modo il numero 2 del ranking ATP.

Il nome del giocatore altoatesino è rimbalzato all’impazzata in tutte le principali testate del mondo che non solo hanno sottolineato l’incredibile abilità di gioco dell’Italiano, ma hanno anche posto l’accento sull’atteggiamento post vittoria, come sempre umile, controllato e sportivo. A notare questo particolare è stato il Guardian, prestigioso quotidiano britannico:

“La maggior parte dei giocatori nella sua posizione si sarebbe concessa qualche secondo di relax per godersi il momento; Sinner, con il trofeo ancora tra le mani, stava già pensando al futuro: «So che dovrò lavorare ancora più duramente perché gli avversari troveranno il modo di battermi e io devo farmi trovare preparato»”, queste le parole riportate dall’Agenzia di Stampa ANSA.

Anche Independent, altro quotidiano inglese, ha celebrato l’atleta, convinto che sia solo all’inizio di una lunga serie di successi: “Sinner sta vivendo un gran momento dopo il trionfo agli Australian Open, in quello che per lui sarà il primo di molti altri titoli Grand Slam“.

Dalla Francia l’Equipe ha rimarcato la facilità di gioco: “La finale è durata quattro game, i primi del match, quando Dimitrov ha provato a entrare forte in partita già intuendo che il vento dell’italiano avrebbe soffiato troppo forte per lui“. Mentre dalla Spagna, particolarmente interessata ai fatti visto lo slittamento nel ranking di Alcaraz, sul Marca fanno già i conti: “Sinner, dopo i primi tre mesi dell’anno, ha già sommato 3.900 punti ed è già virtualmente qualificato per le Atp Finals di Torino”.

Ricordiamo che Jannik Sinner tornerà subito in campo per l’ATP Masters 1000 di Montecarlo, appuntamento che aprirà il ciclo sulla terra rossa pianificato dal 7 al 14 aprile.