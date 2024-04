Karate, Matteo Fiore conquista la finale per il bronzo nella tappa de Il Cairo della Premier League

Inizio non scintillante per i colori italiani nella tappa de Il Cairo (Egitto) per quanto riguarda la Premier League di karate 2024. Una sola finale conquistata nel venerdì sul tatami egiziano.

Nel kata femminile, infatti, Terryana D’Onofrio, Carola Casale e Carolina Amato non sono riuscite ad avanzare alle finali. Nel kumite nella prima giornata hanno combattuto Erminia Perfetto (50kg), Giulia Angelucci e Alessandra Mangiacapra (61kg), Angelo Crescenzo (60kg), Daniele De Vivo (75 kg), Matteo Fiore e Michele Martina (84kg).

Solamente Matteo Fiore è approdato ai quarti di finale, dopo due vittorie nel round robin. L’azzurro è stato sconfitto dal padrone di casa Youssef Badawi, che è poi approdato alla finalissima. Fiore proprio per questo motivo combatterà domenica per conquistare il terzo gradino del podio.

Asia Agus (Fiamme Azzurre), Danilo Greco (Esercito) e Lorenzo Pietromarchi (Carabinieri), infine, non sono stati ripescati.