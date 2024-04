Boxe, Alfred Commey fuori agli Europei per split decision dopo un match serrato

Alfred Commey è eliminato dagli Europei di boxe 2024 in svolgimento all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, che poi è noto anche come il Pionir. Per lui il cammino negli 80 kg finisce subito con il francese Joyerlin Cesar, ed è un 3-4 quello che condanna l’italiano.

Primo round con Commey che comincia particolarmente pimpante, spesso propositivo col destro, anche se si trova di fronte una resistenza più che valida da parte del suo avversario transalpino. Che, forse anche per questo, si vede più premiato dai giudici (quattro 10-9 contro uno).

La seconda ripresa comincia con il pugile azzurro che finisce in un particolare canovaccio di quello d’Oltralpe. L’idea è sempre una: aspettare, quasi invitare all’attacco l’italiano per poi essere sempre un po’ più preciso. E questa tecnica molto difensiva gli è utile, perché arriva un’altra serie di quattro 10-9 contro uno.

Il problema, però, per Cesar arriva proprio nell’ultima ripresa. In questa Commey spinge a fondo, riesce davvero a concedere poco spazio al suo avversario che cerca di attuare più o meno sempre lo stesso ragionamento pugilistico. Questo lo porta a vedersi assegnare l’intera ripresa, ma non basta perché il giudizio rimane a favore del francese.