Karate, altre 4 finali per il bronzo dalla Premier League de Il Cairo

Dopo una finale per il bronzo conquistata nella giornata di ieri, oggi è andata in scena la seconda giornata valida per le eliminatorie della tappa de Il Cairo (Egitto) per quanto riguarda la Premier League di karate 2024.

In questo caso sono arrivate altre 4 finali con Veronica Brunori e Viola Lallo nei 55 kg, quindi Silvia Semeraro nei 68 kg e Clio Ferracuti nei +68 kg.

Tutte e quattro le azzurre hanno messo in scena un ottimo percorso nei rispettivi round robin approdando ai quarti di finale e aggiudicandoseli. Nelle semifinali sono purtroppo state fermate, sfiorando dunque la finalissima.

Domani, quindi, andranno in scena le finali di consolazione e quelle per la medaglia d’oro.