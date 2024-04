Boxe, Giuseppe Canonico apre gli Europei con una vittoria di forza e vola ai quarti

Giuseppe Canonico ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano ha sconfitto il croato Prkacin Vide con un chiarissimo verdetto unanime (5-0: tre 30-26 e due 30-27) e si è così qualificato ai quarti di finale della categoria fino a 57 kg.

Il nostro peso piuma si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il rognoso armeno Artur Bazeyan, testa di serie numero 2 del tabellone che ha liquidato il polacco Jakub Krzpiet. Sarà un confronto impegnativo.

Giuseppe Canonico ha dominato il primo round, sfoggiando grande velocità e agilità. Nella seconda ripresa l’azzurro si è messo in bella mostra con dei colpi molto precisi al volto e al corpo del rivale, tanto che Vide è stato addirittura contato. Ultimi tre minuti in totale controllo per il nostro portacolori, che ha dato l’impressione di avere i mezzi per togliersi delle soddisfazioni.