Boxe, Sciacca avanza agli Europei. Guidi Rontani perde per split decision

Tommaso Sciacca ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano si è imposto in maniera nitida contro il maltese Dyson Schembri, trionfando con verdetto unanime (5-0) e qualificandosi così ai quarti di finale della categoria fino a 54 kg.

Il nostro peso gallo ha agevolmente controllato un avversario inferiore dal punto di vista tecnico, mettendosi in bella mostra nel corpo a corpo e tenendo sempre in mano il pallino dell’incontro. L’azzurro ha portato una serie di colpi propositivi nel corso dei tre round e ha ampiamente meritato il diritto di proseguire il proprio cammino in questa rassegna continentale. Il classe 2001 palermitano se la dovrà ora vedere contro il quotato bulgaro Radev Yasen, testa di serie numero 3 del tabellone.

Gabriele Guidi Rontani è invece stato sconfitto per split decision (4-3) dal turco Tugrulhan Erdemir nella categoria fino a 71 kg. Il nostro peso super welter ha combattuto un incontro indubbiamente molto propositivo e ha impensierito più volte il pugile anatolico, che ha però convinto i giudici con alcuni colpi più precisi, soprattutto al volto. Semaforo rosso al primo turno per l’azzurro, che non avrà così la possibilità di sfidare il numero 2 del tabellone, ovvero il francese Makan Traorè.