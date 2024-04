Judo, Odette Giuffrida in Finale per l’oro dei -52 kg agli Europei di Zagabria!

Con tutta la forza che c’è. Odette Giuffrida si presentava alla vigilia degli Europei 2024 di judo a Zagabria (Croazia) come una delle favorite per il successo continentale nei -52 kg femminili. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma Giuffrida ha tenuto fede ai pronostici dei giorni precedenti e nel primo giorno della rassegna continentale ha fatto vedere di che pasta è fatta.

Il percorso della judoka italiana è iniziato dagli ottavi di finale, visto il suo status di testa di serie. Opposta alla russa Glafira Borisova, l’esperienza della nostra portacolori ha fatto la differenza e con un’ottima proiezione è riuscita a mettere a segno un waza-ari risolutivo dopo 3’32”. Nei quarti, opposta alla cipriota Sofia Asvesta, il Golden Score ha sorriso all’azzurra. Un confronto molto duro dal punto di vista fisico, per la grande dinamicità di Asvesta. Brava Giuffrida a provocare il terzo shido della sua avversaria, decisivo ai fini del successo.

In semifinale l’avversaria aveva i connotati dell’ungherese Réka Pupp. Negli scontri diretti 3 vittorie in 4 match per l’azzurra, ma quell’unica sconfitta brucia assai, ovvero nei quarti di finale dei Mondiali di Doha dell’anno scorso. Odette ha messo anche quella rabbia sul tatami croato, in una contesa andata al Golden Score, in una situazione di due shido per parte. Dopo 77″ dell’extra-time, la judoka tricolore ha trovato le energie per schienare la sua avversaria con una presa da campionessa e approdare alla Finale per l’oro contro la kosovara Distria Krasniqi.

L’azzurra va a caccia del secondo titolo continentale a livello seniores della carriera, dopo quello del 2020. Sarà un atto conclusivo complicato, contro una rivale incrociata in nove circostanze (4 vittorie e 5 sconfitte). L’ultimo precedente risale proprio agli Europei del 2023 a Montpellier (Francia), dove si impose la kosovara.