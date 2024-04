Judo, Kim Polling diventa italiana: “Orgogliosa e grata”. Pedina importante per la squadra

La Nazionale Italiana di judo si rinforza sensibilmente grazie a un nuovo arrivo di cui avevano già parlato nelle scorse settimane e che è stato ufficializzato nella giornata odierna. L’International Judo Federation ha infatti dato il benestare al cambio di nazionalità richiesto da Kim Polling, che da olandese diventata italiana a tutti gli effetti. Kim Polling ha 33 anni, conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali 2013 ed è stata Campionessa d’Europa nel 2013, 2014, 2018. In carriera vanta anche cinque successi nel Grand Slam.

La notizia è stata data dalla stessa atleta sui suoi profili social: “Ciao a tutti, mi chiamo Kim Polling e posso dirvi che da oggi posso rappresentare l’Italia. Sono super orgogliosa, grata, contenta e non lo so… ancora mille parole in più per darvi questa notizia. Vi parlo un po’ di me, vivo da otto anni in Italia, mi sono sposata un italiano che si chiama Andrea Regis, anche lui è stato un judoka. Abbiamo una figlia, Aurora, che è nata quasi due anni fa e viviamo a San Mauro Torinese. Ho fatto quest’anno la richiesta all’IJF di cambio nazionalità ed oggi è arrivata la notifica che è stato dato l’ok. Sono davvero super orgogliosa, grata e voglio ringraziare l’Italia, ringraziare l’Accademia Torino, la palestra in cui mi alleno da sette anni e non vedo l’ora per il futuro. Vedremo quello che riesco a fare“.

Francesco Bruyere, capoallenatore della squadra nazionale femminile, ha dichiarato attraverso i canali federali: “Ha fatto, per amore, una scelta di vita importante che va rispettata e accolta nello spirito di amicizia e mutua prosperità del judo. Kim è una Campionessa di assoluto valore e per la Nazionale Italiana averla in squadra è una grande opportunità oltre ad essere uno stimolo di crescita per le atlete della stessa categoria. I 70kg sono ancora aperti per la qualificazione Olimpica e le ragazze verranno messe tutte in condizione di guadagnarsi il pass olimpico, ricordiamoci che i 70kg sono una categoria fondamentale per la gara a squadre. Nel frattempo, diamo una grande benvenuto a Kim Polling”.