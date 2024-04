Judo, i tabelloni degli italiani agli Europei: sorteggio complessivamente negativo in chiave azzurra

Quest’oggi è stata effettuata la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni dei Campionati Europei 2024 di judo, previsti a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. Una rassegna continentale estremamente importante per gli atleti ancora in lotta per la qualificazione olimpica verso Parigi, che potranno ottenere un massimo di 700 punti per il ranking a cinque cerchi in caso di medaglia d’oro. Andiamo a scoprire dunque il possibile cammino degli azzurri presenti in Croazia, ricordando sempre le pesanti assenze di Assunta Scutto, Veronica Toniolo, Alice Bellandi, Asya Tavano, Manuel Lombardo e Christian Parlati (costretto a rinunciare perché ancora alle prese con un problema al ginocchio).

Prima di analizzare il sorteggio delle varie categorie individuali, c’è da registrare l’inserimento dell’Italia nella Pool D della prova a squadre miste (in programma domenica come ultimo atto della manifestazione) con un debutto agevole contro il team IJF dei rifugiati ma a seguire un quarto di finale complicatissimo contro la Georgia. Da questa parte del tabellone, l’altro quarto sarà tra Olanda e Croazia.

Sorteggio da incubo nei -60 kg per Andrea Carlino e Angelo Pantano, collocati rispettivamente nell’ottavo dello spagnolo n.1 al mondo Garrigos e dell’azero n.2 del seeding Aghayev, ma non è andata benissimo neanche ad Elios Manzi da quinta testa di serie nei -66 kg. Il siciliano rischia infatti di incrociare agli ottavi il temibile russo Abuladze, mentre nelle stessa categoria il #7 Matteo Piras ha una percorso sulla carta più abbordabile fino ad un possibile quarto con il georgiano Margvelashvili. Primo turno contro il moldavo Dzitac per Manuel Parlati nei -73 kg.

Nei -81 kg il n.5 del seeding Antonio Esposito ha subito un’insidia importante potenzialmente all’esordio (il portoghese Fernando, se dovesse superare il turno preliminare) ma a seguire un incontro sulla carta meno ostico per raggiungere ai quarti l’israeliano Muki. Primi due match alla portata ma ottavo tutto in salita contro il turco Albayrak sempre nei -81 kg per Giacomo Gamba. Poteva andare meglio a Gennaro Pirelli nei -100 kg, con un primo impegno complesso contro il due volte iridato Fonseca in una Pool C guidata dall’azero n.2 del ranking mondiale Kotsoiev. Turno preliminare non impossibile contro il turco Tataroglu ma strada sbarrata in ogni caso agli ottavi dal russo Bashaev nei pesi massimi per Kwadjo Anani.

Ammessa direttamente agli ottavi da testa di serie n.8 nei -48 kg, Francesca Milani rischia grosso subito contro l’israeliana Rishony o la portoghese Brito con all’orizzonte un quarto difficile con la n.1 del seeding Nikolic o con la giovane emergente svedese Babulfath. Debutto da non sottovalutare anche per la seconda testa di serie dei -52 kg Odette Giuffrida contro l’indecifrabile russa Borisova, ma la romana vuole giocarsi la semifinale con Pupp o Gneto e soprattutto una possibile finalissima con la grande rivale kosovara Krasniqi.

Primo turno di fuoco nei -57 kg per Thauany David Capanni Dias contro la prima testa di serie georgiana Liparteliani (sarebbe ostico anche l’eventuale incontro successivo). Nei -63 kg Savita Russo è stata inserita nell’ottavo dell’israeliana Sharir (n.1 del seeding), mentre Flavia Favorini avrebbe due incontri tutto sommato alla sua portata per combattere agli ottavi con la quotata austriaca Piovesana. Sfortunata nei -70 kg Irene Pedrotti, subito contro la francese Pinot, mentre Martina Esposito può ambire a qualcosa di importante in una Pool B competitiva e capitanata dalle teste di serie Cvjetko (n.4) e Tsunoda Roustant (n.5). Tabellone negativo infine per Giorgia Stangherlin (nell’ottavo dell’olandese Steenhuis) nei -78 kg e per Erica Simonetti (nell’ottavo della numero 2 al mondo Hershko) nei +78 kg.