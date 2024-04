Boxe, Giuseppe Canonico lotta con Bazeyan e viene eliminato ai quarti degli Europei

Giuseppe Canonico è stato sconfitto dall’armeno Artur Bazeyan agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano è stato battuto per split decision (4-1: tre 30-27, un 29-28, un 28-29) ed è così stato eliminato ai quarti di finale della categoria fino a 57 kg.

Il nostro peso piuma, che all’esordio in questa rassegna continentale aveva regolato il croato Vide Prkacin, ha combattuto alla pari con la testa di serie numero 2 del seeding, rognoso 23enne che però era uscito prematuramente all’ultimo Preolimpico e che non aveva incantato ai Mondiali. Giuseppe Canonico ha disputato un incontro estremamente propositivo e in cui non si è mai tirato indietro. Il 28enne ha mostrato un ottimo pugilato nei primi due minuti del combattimento, insistendo con ardore e precisione nella propria azione.

La prima ripresa è apparsa chiaramente in favore del nostro portacolori, ma quattro giudici hanno visto diversamente. Probabilmente un po’ colpito dal verdetto sfavorevole, l’intensità dei colpi di Canonico è progressivamente calata e Bazeyan è uscito alla distanza, facendo la differenza con il montante destro senza però strafare o impressionare più di tanto. Tre giudici erano già sul 20-18 dopo due round e così l’ultima ripresa ha nei fatti perso di significato.