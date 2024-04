Boxe: Remo Salvati si assicura semifinale e medaglia agli Europei!

Remo Salvati sarà in ogni caso un medagliato agli Europei di boxe in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia. All’Aleksandar Nikolic Hall, alias Pionir per chi è affezionato al nome più conosciuto, per lui arriva un netto successo con l’ungherese Soma Mester nei quarti di finale, il che significa ingresso tra i migliori quattro.

Un combattimento, questo, che vede Salvati dominare fin dall’inizio al netto del fatto che entrambi si avvinghiano l’uno contro l’altro come due che non vogliono far passare niente. Chi, nei primi 40 secondi, crea però molto è però l’italiano, che porta Mester a essere contato. Più aggressiva e precisa la boxe dell’azzurro, che infatti si guadagna tre 10-9 e due 10-8.

Qualche piccolo segnale di ripresa dal magiaro arriva nella seconda ripresa, non sufficiente però, perché arriva tardi. E soprattutto arriva dopo un continuo di sapienza tattica da parte di Salvati, che non gli lascia particolare fiato. Nel finale di round arriva anche una medicazione. Il terzo è nettamente corrispondente al miglior momento per Mester, che infatti riesce a girare la situazione, ma oramai è già finita per lui.

In attesa di Vincenzo Lizzi, Salvati (che sfiderà il bulgaro Rami Mofid Kiwan) diventa così il primo italiano in semifinale per quel che riguarda la giornata odierna, dopo le sconfitte patite da Tommaso Sciacca e Giuseppe Canonico nei 54 e 57 kg.