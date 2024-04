Judo, i convocati definitivi dell’Italia per gli Europei: forfait di Parlati, azzurri iscritti alla prova a squadre

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile Zagabria ospiterà i Campionati Europei 2024 di judo, primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. La rassegna continentale, oltre a 15 titoli (14 individuali e 1 a squadre), assegnerà anche punti molto pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica verso Parigi, per cui l’Italia ha deciso di sfruttare il contingente massimo a disposizione selezionando 18 atleti.

Oltre a Manuel Lombardo, Alice Bellandi e Assunta Scutto, che avevano scelto di rinunciare agli Europei nel percorso di preparazione verso le Olimpiadi, si è aggiunta purtroppo in extremis la defezione di un altro big azzurro come Christian Parlati, ancora alle prese con un problema al ginocchio. L’argento mondiale 2022 dei -90 kg verrà sostituito in Croazia da un altro Parlati, ovvero suo cugino Manuel.

Reduce da un sorprendente quinto posto al Grand Slam di Antalya, il 19enne napoletano avrà dunque l’occasione di volare a Zagabria per cimentarsi nei suoi -73 kg. Confermati gli altri nostri portacolori impegnati nelle gare individuali: Francesca Milani (48), Odette Giuffrida (52), Thauany David Capanni Dias (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Erica Simonetti (+78) al femminile e Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Antonio Esposito (81), Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (100), Kwadjo Anani (+100) al maschile.

Convocati infine anche Edoardo Mella (73), Lorenzo Rigano (90) e Nicholas Mungai (+90), che saranno a disposizione per il Team Event. L’Italia infatti ha deciso di prendere parte alla prova a squadre che si terrà in chiusura di manifestazione, domenica 28 aprile. “Purtroppo, Christian Parlati è ancora alle prese con un problema al ginocchio che contiamo di risolvere al più presto, ma sono particolarmente contenta per la gara a squadre, per la quale abbiamo voluto coinvolgere atleti che non hanno l’ansia per la qualificazione olimpica, ma hanno ugualmente un percorso importante. In ogni caso stiamo ancora puntando alla qualificazione nelle categorie -60, -66 kg maschili e -63 e -70 kg femminili; quindi, siamo pronti a cogliere qualsiasi segnale utile a tale scopo“, dichiara il DT della Nazionale Laura di Toma.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2024

FEMMINILE:

Francesca Milani (48), Odette Giuffrida (52), Thauany David Capanni Dias (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Erica Simonetti (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Parlati (73), Antonio Esposito (81), Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (100), Kwadjo Anani (+100).

A DISPOSIZIONE PER IL TEAM EVENT:

Edoardo Mella (73), Lorenzo Rigano (90), Nicholas Mungai (+90).