Judo, Gennaro Pirelli in finale per il bronzo nei -100 kg agli Europei di Zagabria!

Ultimo giorno di incontri e di sfide sul tatami di Zagabria, sede degli Europei 2024 di judo. Nel day-3 croato spazio ai cosiddetti “pesi massimi” e nel Final Block ci sarà un rappresentante degno che darà la caccia alla quarta medaglia della spedizione tricolore. Si tratta di Gennaro Pirelli nei -100 kg. Il napoletano era chiamato infatti a un gran risultato con l’obiettivo di rientrare in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi di Parigi (al momento verrebbe ripescato tramite quota continentale).

Detto, fatto perché Pirelli sarà in lizza per le medaglie a partire dalle 17.00. Pirelli ha nel mirono il bronzo, dopo essere stato protagonista di un ottimo percorso nella fase a eliminazione. Opposto al portoghese Jorge Fonseca, l’azzurro ha messo in una condizione non semplice il lusitano e i tre shido gli hanno regalato il successo. Successivamente, contro l’ucraino Anton Savyskiy, Pirelli ha saputo mettere alle strette il rivale e nuovamente tre sanzioni hanno avuto il sapore di ippon.

Lo stop è arrivato contro l’azero Zelym Kotosiev, che ha costretto ai ripescaggi Pirelli. Contro il top-15 del ranking, Aleksandar Kukolj, il judoka italiano ha saputo trovare le soluzioni ai problemi. Mettendo a segno una splendida presa a terra, ha portato al punto decisivo del waza-ari.

Sarà quindi match con il padrone di casa, Zlatko Kumric. L’atmosfera sarà sicuramente molto calda. Il napoletano vorrà regalarsi la prima medaglia europea a livello seniores, anche per garantirsi punti importanti per i Giochi.