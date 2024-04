Judo, clamoroso Italia: una stella olandese sarà naturalizzata per le Olimpiadi di Parigi 2024?

Una clamorosa opportunità. La Nazionale italiana di judo si sta avvicinando ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi con ambizione. Non è un’esagerazione descrivere la compagine tricolore come una delle migliori di sempre nella pratica e motivi per cui aspettarsi grandi riscontri ce ne sono molti. Ecco che una novità importante potrebbe dare ulteriore impulso al concetto espresso.

Il riferimento è a Kim Polling, 33enne neerlandese e atleta che si cimenta nella categoria dei -70 kg femminili. Ebbene, come riportato dal sito lespritdujudo.com, la judoka dei Paesi Bassi potrebbe tingersi d’azzurro in vista delle Olimpiadi nella capitale francese. Come? Polling, quattro volte campionessa europea (2013, 2014, 2015 e 2018), è spostata con Andrea Regis, oro europeo a livello junior nel 2010 e attuale membro direttivo della Federjudo nostrana.

Trovandosi nella condizione di essere preceduta in Olanda da Sanne Van Dijke, attuale n.2 del mondo della categoria citata, terza nel ranking olimpico e tra le favorite per le medaglie ai Giochi, Polling avrebbe chiesto di competere nella rappresentativa tricolore, visto il legame con Regis.

Un passaggio avallato dalla Federazione olandese, dal momento che la judoka in questione, pur con un passato molto importante alle spalle, non viene considerata la punta di diamante della compagine. Si poteva pensare che questa situazione avrebbe richiesto del tempo, ma invece il nullaosta sarebbe arrivato.

Di conseguenza, l’atleta potrebbe rappresentare l’Italia a patto che le pratiche burocratiche vengano risolte nelle scadenze previste, in una categoria in cui Irene Pedrotti e Martina Esposito (34ma e 35ma del ranking olimpico), non figurano tra le idonee a prendere parte alle Olimpiadi, mentre per la 33enne olandese c’è un 19° posto, sufficiente per essere in Francia.

Un innesto che sarebbe ideale anche nella composizione della squadra mista, andando a coprire un buco importante, considerando nel roster già atleti di primissimo livello come Veronica Toniolo (-57kg), Alice Bellandi (-78kg), Asya Tavano (+78kg ), Manuel Lombardo (-73kg) e Christian Parlati (-90kg), tutti nella top-10 mondiale.