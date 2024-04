Judo, 11 azzurri in gara al Grand Slam di Dushanbe: tornano Parlati e Tavano, entra nel vivo la volata verso Parigi

Dopo alcune settimane di stop, anche per dare spazio ai vari Campionati Continentali, riparte questo weekend il World Tour di judo con la penultima tappa di avvicinamento verso i Mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio). Il circuito maggiore vola in Asia e per la precisione in Tagikistan per il Grand Slam di Dushanbe, in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio.

Attesi circa 440 judoka provenienti da 72 Paesi, tra cui una delegazione italiana composta al momento da 11 atleti. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno dei forfait e di conseguenza eventuali sostituzioni, ma ad oggi nell’entry list del torneo figurano in rappresentanza della selezione azzurra 5 uomini e 6 donne, con 8 di questi reduci dagli Europei di Zagabria.

Da segnalare il possibile ritorno in gara di Christian Parlati, dopo aver saltato in extremis la rassegna continentale perché ancora alle prese con un problema al ginocchio, ma saranno impegnate a Dushanbe anche Veronica Toniolo (recentemente premiata in Croazia come miglior judoka europea juniores del 2023 al femminile) e Asya Tavano, entrambe praticamente già qualificate per le Olimpiadi. Vanno invece a caccia di punti vitali in ottica pass a cinque cerchi i vari Angelo Pantano, Elios Manzi, Gennaro Pirelli, Kwadjo Anani, Flavia Favorini, Savita Russo, Martina Esposito e Irene Pedrotti.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani attualmente iscritti al Grand Slam Dushanbe 2024:

ITALIANI GRAND SLAM DUSHANBE JUDO 2024

FEMMINILE:

Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100), Kwadjo Anani (+100).