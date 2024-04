Juan Pedro Lopez: “Questa maglia mi dà tanto morale, domani è un altro giorno”

Altra giornata eccellente per Juan Pedro Lopez al Tour of the Alps. Lo spagnolo della Lidl-Trek chiude all’ottavo posto la quarta tappa in quel di Borgo Valsugana e conserva la leadership della classifica generale ad una frazione dal termine.

Le parole ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici: “Questa maglia mi dà morale, dà più fiducia, anche alla squadra. Oggi abbiamo dato il 200% e domani vediamo, ci sarà un altro giorno”.

Un pensiero anche ai colleghi protagonisti nelle Ardenne: “Quando sono arrivato ieri in albergo ho visto in TV la Freccia, è stata una giornata dura, quando arrivano solo quaranta corridori significa che è molto dura”.

Anche al Tour of the Alps non si scherzava: “Quando c’è freddo è sempre dura per tutti”.