Piganzoli in fuga al Tour of the Alps: “Il gruppo non ha lasciato spazio, ma buone risposte”

Giornata all’attacco per Davide Piganzoli. Il giovane azzurro del Team Polti Kometa ha provato a ribaltare la situazione in classifica generale provando a lanciarsi da lontano nella quarta tappa del Tour of the Alps, ma è stato raggiunto dal gruppo che non gli ha lasciato troppo spazio.

In ogni caso giornata più che positiva per lui: undicesimo al traguardo, guadagna sei posizioni in classifica generale ed entra al momento nella top-10 ad una giornata dal termine.

Le sue parole ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici al traguardo: “Ho provato ad andare in fuga, l’ho presa. Poi quando c’è stata l’accelerata di Higuita e Carr non sono riuscito a seguirli, sono andato del mio passo, poi mi hanno raggiunto i migliori ma non sono riusciti a tenerli”.

L’obiettivo odierno: “Era un po’ che puntavo questa tappa, l’avevo messa nel mirino. Una buona giornata ho dimostrato di essere lì davanti”.