Sinner rincuora Sonego: “Ho dovuto isolare l’amicizia. Posso crescere di livello”. Domani si allena

Quando si scende in campo, non si guarda in faccia a nessuno. Con questo spirito Jannik Sinner ha affrontato l’amico Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, un match a senso unico, visto il successo dell’altoatesino con il punteggio di 6-0 6-3. Un approccio molto deciso quello di Jannik, al cospetto invece di una prestazione sottotono del piemontese.

E così è maturata la quinta vittoria in altrettanti scontri diretti per il 22enne pusterese: “Ho cominciato bene e in maniera solida. Lui probabilmente non si è sentito particolarmente bene in campo ed era un po’ precipitoso. Sono comunque partite difficili queste perché io e Lorenzo siamo molto amici e abbiamo un bellissimo rapporto. Ho dovuto isolare l’amicizia“, ha dichiarato il n.2 del mondo.

Parlando poi della sua esperienza poco fortunata Madrid in passato, ha aggiunto: “L’anno scorso non ho giocato, mentre due anni fa non mi ero espresso tanto bene. Posso ancora crescere di livello, perché questa superficie è diversa dalle altre su cui giochiamo di solito. Domani mi allenerò per avere ancora più feeling sulla terra“, ha ammesso Jannik.

Per Sinner è maturata la 26ª vittoria in 28 partite giocate in questo 2024. Sul suo cammino, ci sarà il vincente della sfida tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson: “Sarà una partita completamente diversa, ho un giorno per allenarmi e vedremo come andrà“, ha concluso Sinner.