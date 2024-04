Jannik Sinner e lo speciale record di Djokovic nel mirino: cosa può succedere a Montecarlo

Jannik Sinner vuole essere grande protagonista al Masters 1000 di Montecarlo, che scatterà domenica 7 aprile sulla terra rossa del Principato. Il tennista italiano, che lo scorso anno si spinse fino alla semifinale in questa manifestazione, si appresta ad aprire la propria stagione sul mattone tritato, dopo un trimestre leggendario sul cemento caratterizzato dai trionfi agli Australian Open, all’ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami.

Il numero 2 del mondo ha tutte le carte in regola per distinguersi anche su questa superficie visto il suo stato di forma e punta a fare la differenza già in Costa Azzurra, proseguendo l’inseguimento alla vetta del ranking ATP. Jannik Sinner potrebbe avere nel mirino uno storico record di Novak Djokovic. L’attuale numero 1 del mondo, infatti, è l’unico giocatore ad avere alzato al cielo il trofeo a Miami e a Montecarlo nello stesso anno.

Il fuoriclasse serbo riuscì nell’impresa nell’ormai lontano 2015, tra l’altro dopo aver fatto festa agli Australian Open. Potrebbe essere lo stesso ruolino del fenomenale altoatesino, che va a caccia del suo terzo 1000 in carriera visto che lo scorso anno si impose a Toronto. E chissà che Sinner e Djokovic non si affrontino proprio a Montecarlo: la rivincita di Melbourne non avrà luogo prima dell’eventuale finale.