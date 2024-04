Jannik Sinner dà disponibilità per un’iniziativa lodevole a Montecarlo, dopo il rifiuto alle Iene

Sono giorni di allenamento e anche di altro per Jannik Sinner a Montecarlo. L’altoatesino, dopo aver vinto il torneo di Miami e conquistato la posizione n.2 del mondo, è tra più attesi del Masters1000 sulla terra rossa del Principato. Poco il tempo per adattarsi dal cemento americano alla superficie monegasca, ma si parla di una difficoltà comune a tutti i tennisti in grado di fare strada nel Sunshine Double.

Preso d’assalto dagli appassionati, nei momenti di pausa o al termine della propria preparazione sul campo, Jannik è stato protagonista di un paio di episodi che hanno fatto parlare. Il primo è in riferimento al rifiuto di prestarsi alla gag organizzata dalle Iene, inviate sul posto. Nuovamente Sinner, dopo quanto aveva deciso sulla sua assenza al Festival Sanremo, ha dato dimostrazione di non dare attenzioni a questioni extra tennis di questo tenore.

Di contro, Jannik ha mostrato disponibilità per un’iniziativa lodevole sui campi del Country Club.Il giocatore italiano, infatti, ha scambiato in campo con un ragazzo portatore di handicap, replicando quanto aveva già fatto in passato lo svizzero Stan Wawrinka.

Sui social sono riportati video e foto di quest’iniziativa, in cui Sinner ha dimostrato nuovamente di essere molto vicino a questioni di questo genere piuttosto che ad altre.

VIDEO E FOTO DELL’INIZIATIVA

La magie a encore opéré les amis

Malgré le handicap toujours croire en ses rêves !

Practice de légende avec Jannik Sinner au @ROLEXMCMASTERS

Merci @janniksin pour ta générosité

En 6 mois Wawrinka puis Sinner, le tennis est si beau. #Rever pic.twitter.com/jsjsuzPVk8 — Arthur Delaye (@ArthurDelaye) April 6, 2024