Jacques Villeneuve critico sulle scelte della Ferrari: “Sainz agnello sacrificale, ma batte Leclerc…”

Non ci sono dubbi che, quando si è trattato e si tratta di esprimere i concetti con chiarezza, Jacques Villeneuve non abbia problemi di sorta. Il campione del mondo di F1 del 1997 ha espresso i suoi dubbi sulle decisioni della Ferrari in tema di piloti. Il canadese, valutando i risultati delle ultime due stagioni, ha criticato l’uscita di scena dello spagnolo Carlos Sainz, ritenuto più consistente di Charles Leclerc.

Ricordiamo che Sainz lascerà il sedile per l’arrivo nel 2025 del britannico Lewis Hamilton: “In Ferrari si staranno chiedendo perché lo hanno“, ha affermato Villeneuve in un’intervista concessa a Casino Online In.

“Carlos Sainz ha reagito molto bene dopo essere stato praticamente cacciato dalla Rossa. Possiamo vedere che non è lì per fare da secondo a Leclerc, ma il suo gioco e mostrare al mondo cosa è in grado di fare. Si è messo in vetrina alla grande. È l’unico a vincere gare per la scuderia di Maranello. Il suo valore sarà cresciuto molto negli ultimi tre anni“, ha aggiunto Jacques.

“Sta sicuramente battendo Leclerc. La gente sta iniziando a capire quanto sia un pilota competitivo. È molto maturo, intelligente e lavora sodo, il che sta facendo la differenza. Il talento da solo non basta. In Ferrari ci sono due schieramenti: uno voleva Hamilton e l’altro voleva tenere Leclerc. Quindi Sainz è stato l’agnello sacrificale. Ironia della sorte, lo spagnolo probabilmente se ne andrà trovandosi in una condizione migliore“, ha concluso Villeneuve.