Italia-Svizzera oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Oggi giovedì 4 aprile (alle ore 14.00) l’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) per disputare la decima partita della fase a gironi. Il quartetto tricolore sfiderà i padroni di casa in uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri, che in mattinata avranno incrociato la poco quotata Nuova Zelanda, andranno a caccia di un successo fondamentale per entrare in zona medaglie.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella hanno tutte le carte in regola per imporsi contro la compagine elvetica, ma si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato e molto serrato dal punto di vista agonistico. Ricordiamo che le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra terzo e sesto posto disputano un qualification game.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA OGGI

Giovedì 4 aprile

Ore 14.00 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport 2.

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.