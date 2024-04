Italia-Romania oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2024: orario, programma, streaming

Italia-Romania: i Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024 sono pronti a partire. Alla Sparkasse Arena di Bolzano, che sarà la sede del torneo iridato, lo spettacolo delle pattinate, dei gol e dell’intensità fra lame, mazze e pack è pronto a decollare.

In palio c’è il ritorno in Top Division: 2 posti per 6 squadre. Dall’Italia alla Romania, passando per Corea del Sud, Giappone, Slovenia e Ungheria.

Il “Blue Team” di coach Pelino non vuole deludere i suoi tifosi iniziando subito col piede giusto in quella che di fatto sarà una manifestazione casalinga. L’avversario sarà rappresentato da quei romeni che, allenati da Dave MacQueen, sono sì abbordabili sulla carta, ma che con il loro stile di gioco nascondo spigolature a tutti i livelli e le linee.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Romania, gara valida per il primo turno dei Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv Eurosport 1 e in diretta streaming su Discovery+ e DAZN. Al termine del match, inoltre, OA Sport pubblicherà l’articolo con la cronaca della gara.

