Italia-Giappone oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2024: orario, programma, streaming

Italia-Giappone: i Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024 proseguono nella cornice della Sparkasse Arena di Bolzano. Dopo un esordio convincente per l’Italia di coach Pelino, che ha vinto 6-1 contro la Romania, è tempo di sfidare un nuovo avversario.

Si tratta del Giappone che, nella prima gara del suo percorso iridato, è stato sconfitto 3-1 da un’altra delle favorite per la promozione in Top Division, ossia l’Ungheria

Il “Blue Team” non vuole deludere i propri tifosi inanellando un’altra vittoria in quella che è a tutti gli effetti una manifestazione casalinga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, gara valida per il secondo turno dei Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+ e DAZN. Il match inoltre sarà seguibile anche con la Diretta Live scritta di OA Sport, per non perdersi neppure un’emozione dell’incontro.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE OGGI

Martedì 30 aprile

Ore 19.30 Italia-Giappone – Diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+ e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN

Diretta LIVE scritta: OA Sport