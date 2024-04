Italia-Francia oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Oggi domenica 21 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Francia, match valido per i Mondiali 2024 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) prosegue l’avventura della nostra Nazionale nella rassegna iridata di questa specialità. Dopo le prime due sfide contro Spagna e Svizzera, Stefania Constantini e Francesco De Zanna tornano in scena per disputare una partita di cruciale importanza per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

L’Italia partirà con i favori del pronostico nel terzo appuntamento del gruppo A: soltanto la prima classificata tra le dieci partecipanti accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. Gli azzurri non dovranno sottovalutare Kseniya Shevchuk e Wilfrid Coulot.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà tramessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA OGGI

Domenica 21 aprile

Ore 14.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.