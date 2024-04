Slittino: ufficializzato il calendario della prossima stagione. Mondiali a Whistler, ultima tappa di Coppa in Cina

L’inverno è terminato, la prossima stagione degli sport da budello è ancora lontanissima, ma ovviamente c’è tutto da programmare ed oggi è stato ufficializzato il calendario per quanto riguarda lo slittino artificiale nel 2024-2025.

La Coppa del Mondo inizierà tra fine novembre ed inizio dicembre in Norvegia, a Lillehammer, per poi concludersi dopo nove tappe in Cina, a Yanqinq (a precedere la tappa cinese anche quella in Corea del Sud). Non ci sarà invece quest’anno il passaggio verso gli Stati Uniti, ormai appuntamento tradizionale.

I Mondiali però saranno in Canada: appuntamento dal 6 all’8 febbraio in quel di Whistler.

CALENDARIO SLITTINO ARTIFICIALE 2024-2025

1st EBERSPÄCHER World Cup LILLEHAMMER (NOR), 29 NOV – 01 DEC 2024

2nd EBERSPÄCHER World Cup INNSBRUCK (AUT), 06 – 08 DECEMBER 2024

3rd EBERSPÄCHER World Cup OBERHOF (GER), 13th – 15th DECEMBER

4th EBERSPÄCHER World Cup SIGULDA (LAT), 03 – 05 JANUARY 2025

5th EBERSPÄCHER World Cup ALTENBERG (GER), 10 – 12 JANUARY 2025

6th EBERSPÄCHER World Cup WINTERBERG (GER), 17 – 19 JANUARY

7th EBERSPÄCHER World Cup OBERHOF (GER), 24 – 26 JANUARY

53rd World Championships 2025 WHISTLER (CAN), 06 – 08 FEBRUARY

8th EBERSPÄCHER World Cup PYEONGCHANG (KOR), 14 – 16 FEBRUARY

9th EBERSPÄCHER World Cup YANQING (CHN), 21 – 23 FEBRUARY