Italia-Canada oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Unico obiettivo: ritrovare continuità. Oggi, lunedì 1 aprile, si gioca alle 14:00 Italia-Canada, quarta gara del round robin valida per i Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera).

Una sfida da non sbagliare per la premiata ditta costituita da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella che, dopo la sconfitta rimediata contro la Scozia, si ritroveranno al cospetto di uno de team più competitivi del lotto, capace di collezionare al momento tre vittorie su tre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento. Di seguito tutte le informazioni.

CALENDARIO ITALIA-CANADA OGGI

Lunedì 1 aprile

Ore 14.00 Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.