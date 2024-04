Intervento riuscito per Andrea Dovizioso. Il messaggio del pilota sui social (che saluta Petrucci)

Arriva un aggiornamento importante da Andrea Dovizioso, pilota rimasto vittima tre giorni fa di un brutto incidente con la moto da cross gli ha procurato un trauma cranico e una frattura alla clavicola sinistra.

Il forlivese, attraverso il social network Instagram, ha infatti comunicato di essersi trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, dove si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla clavicola, terminato con successo:

“Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il prof Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita“, queste le parole del romagnolo, accompagnato da una foto scattata post operazione.

Il centauro è quindi passato ai ringraziamenti di rito, dedicando un pensiero speciale a Danilo Petrucci, anche lui coinvolto nelle scorse ore in un incidente sul cross con cui si è fratturato mandibola e clavicola: “La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia.Vi aggiornerò nei prossimi giorni. Per ora, nuovamente, grazie! Vi leggo. P.S. Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero @petrux9 ?”